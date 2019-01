Militão de regresso à lista do Brasil e o primeiro teste é de fogo

Elementos da equipa técnica do Brasil vão avaliar a evolução do defesa em dois jogos.

O ruído provocado pelas exibições de Éder Militão galgou fronteiras, levando o Real Madrid a lançar uma investida para o contratar, e cruzou o Atlântico, despertando novamente a curiosidade de Tite. O selecionador brasileiro, que já o convocou para quatro compromissos da canarinha, quer certificar o bom momento do central e, por isso, pediu um relatório pormenorizado dos próximos dois encontros do FC Porto, nos quais Felipe e Alex Telles também estarão debaixo de olho. O "Globo Esporte" revelou que elementos da equipa técnica do escrete vão estar no Dragão para ver o desafio com o Belenenses, a contar para a I Liga, mas O JOGO sabe que as observações vão começar já amanhã, na final da Taça da Liga, com o Sporting. Por ser, em teoria, o teste mais exigente, o clássico de Braga será seguido por Sylvinho, principal adjunto de Tite, enquanto o jogo de quarta-feira (dia 30) será acompanhado pelo auxiliar Cléber Xavier e pelo coordenador do Centro de Pesquisa e Análise, Fernando Lázaro.

As observações de Tite a Éder Militão, Felipe e Alex Telles têm como objetivo imediato o próximo particular da seleção brasileira, agendado para o dia 26 de março, em Praga, frente à República Checa. Contudo, o selecionador brasileiro também já pensa na Copa América (o sorteio dos grupos fez-se ontem), prova que arrancará em junho e para a qual o defesa portista tem esperanças de ser convocado. A crença é sustentada pela chamada para os particulares com os Estados Unidos, El Salvador (setembro), Arábia Saudita e Argentina (outubro) e pelo facto de ter completado os 90 minutos na goleada (5-0) contra a seleção da América Central. Na altura, Militão jogou como central, reeditando a dupla com Felipe (não voltou a ser convocado), e como lateral-direito, posição que tem desempenhado ultimamente nos azuis e brancos, permitindo a Pepe fazer parceria com o Xerife. A versatilidade, de resto, chegou a ser elogiada por Tite, que não ignora o facto de o portista ter sido eleito o melhor defesa do campeonato em quatro meses seguidos (setembro, outubro, novembro e dezembro).