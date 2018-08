Militão ainda terá que esperar: as opções de Sérgio Conceição para o Belenenses

Defesa brasileiro viajou com a equipa para Lisboa, mas não faz parte das opções para o duelo deste domingo.

Éder Militão ainda não é opção para Sérgio Conceição. O defesa brasileiro viajou com a comitiva do FC Porto para Lisboa, mas ficou de fora da ficha de jogo elaborada pelo treinador dos azuis e brancos para o duelo deste domingo com o Belenenses.

Aliás, o onze dos campeões nacionais é o mesmo que iniciou a partida da primeira ronda, com o Chaves, no Estádio do Dragão. O FC Porto bateu os flavienses por 5-0.

O pontapé de saída do Belenenses-FC Porto está marcado para as 18h30, no Estádio Nacional, em Oeiras.

Confira o onze do FC Porto para o jogo com o Belenenses:

Casillas; Maxi, Felipe, Diogo Leite e Alex Telles; Otávio, Sérgio Oliveira, Herrera e Brahimi; Aboubakar e André Pereira.

Suplentes: Vaná, Chidozie, Óliver, Hernâni, Corona, Adrián López e Marius.