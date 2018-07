Mikel quer sair do FC Porto em definitivo

Nigeriano diz-se cansado de ser emprestado, pretende jogar regularmente e evoluir

Mikel está fora dos planos de Sérgio Conceição - que o dispensou inclusivamente do estágio no Algarve - e confessou querer sair de vez do FC Porto, após oito épocas ligado aos dragões. "Deixei o estágio depois de conversar com o treinador e de ele me dizer que não fazia parte dos planos dele", contou Mikel em entrevista ao completesportsnigeria.com. O jogador diz-se cansado de empréstimos e pretende ser transferido. "Quero sair do FC Porto, quero algo mais permanente, porque já fui emprestado três vezes [Brugge, V. Setúbal e Bursaspor]. Preciso de um clube onde possa jogar regularmente para evoluir e tentar regressar à seleção e no banco do FC Porto isso não vai acontecer", explicou.

O médio esclareceu que a vontade de deixar os azuis e brancos não tem nada que ver com questões financeiras. "Acreditem que não, porque quando estive emprestado até me pagaram mais do que no FC Porto. Só estou cansado de empréstimos e da forma como um jogador emprestado é tratado", frisou. O nigeriano tem contrato com os dragões até 2021 e deixa tudo nas mãos do empresário, que deverá agora tentar entender-se com a SAD.