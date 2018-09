Mercado foi tema importante no Fórum de Treinadores, revela Sérgio Conceição

Treinador do FC Porto marcou presença no 20º Fórum dos Treinadores da Elite da UEFA.

Sérgio Conceição marcou presença no 20º Fórum dos Treinadores da Elite da UEFA. O treinador do FC Porto falou depois aos jornalistas, salientando a importância dos temas abordados no encontro, com claro destaque para o mercado de transferências. "Correu bem. Foram discutidos pontos importantes, nomeadamente a utilização VAR, o mercado, um ponto muito importante que foi debatido. O fecho do mercado de verão, mas também o de inverno. É demasiado tempo estar um mês aberto em janeiro", revelou aos jornalistas.

"No início da época preparamos a equipa durante dois meses e perder jogadores no decorrer do campeonato não é e aconselhável. Cria instabilidade emocional", vincou o treinador, referindo ainda o calendário da Champions como outro ponto debatido, ou a quarta substituição no prolongamento, como se viu, por exemplo, no Mundial, tendo a Supertaça portuguesa sido apontada como exemplo, embora não tenham existido os 30 minutos adicionais.

"Há sempre ideias que são faladas. Temos dois bons exemplos deste ano, o inglês italiano, com o mercado a fechar no início do campeonato. Temos de começar por aí, para sabermos com que linhas nos cosemos. Foram faladas situações muito importantes", vincou.

Sobre o videoárbitro, Sérgio Conceição explicou: "Muita discordância sobre algums temas, nomeadamente sobre quando o arbitro deve recorrer as imagens. Fala-se de interpretações, opiniões, nunca é fácil. O protocolo é claro, o videoárbitro deve intervir em situações claras e em vez de ajudar por vezes complica. Devia descomplicar. Falou-se também da bola na mão e mão na bola. Cada um tem a sua opinião".