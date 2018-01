Mensagem de Sérgio Conceição para Buffon chegou com atraso, mas com humor

Treinador do FC Porto deu os parabéns a Gianluigi Buffon, ainda que com atraso.

Sérgio Conceição deixou os parabéns atrasados a Gianluigi Buffon, que completou 40 anos no último domingo. A mensagem do treinador do FC Porto para o guarda-redes italiano contou com uma fotografia dos dois enquanto jogadores do Parma, tendo coincidido no clube italiano entre 2000 e 2001.

"Já na foto me atrasei a olhar para a câmara, agora fiz o mesmo com o teu aniversário. Feliz aniversário amigo", escreveu Sérgio Conceição no Twitter, um dia depois do aniversário de Buffon.