Meia dúzia com vida mais difícil no FC Porto

Sérgio Conceição vai dando indicações sobre cortes.

As palavras de Sérgio Conceição após a primeira derrota da pré-temporada foram tudo menos meigas para o plantel, mas há muito que o treinador vinha demonstrando estar insatisfeito com alguns jogadores. E fazia-o de uma forma inequívoca: concedendo-lhes poucos minutos. São os casos de Janko, Ewerton, Paulinho, Waris ou Adrián López. A estes pode e deve ainda juntar-se Chidozie, que, apesar de já ter feito várias posições no sector mais defensivo - jogou no eixo e na... direita -, está longe do patamar que Conceição esperava depois de uma época de empréstimo ao Nantes, no qual até deixou algumas indicações positivas. Na melhor das hipóteses, poderá ficar como alternativa. Nunca para ser opção principal.

Os casos de Janko e Ewerton são sintomáticos. O lateral suíço não foi utilizado com o Varzim, viu Chidozie ser titular à direita com Académica e só entrou a meio da segunda parte com o Portimonense. Já o médio só alinhou 13 minutos contra a ex-equipa, tal como Paulinho, ainda que este possa permanecer se alguns dos alas atuais sair. Waris já não era uma opção com a qual Conceição contava na última época e a presença nos trabalhos da pré-temporada até surpreendeu, tal como Adrián López. O espanhol teima em não se mostrar útil para os portistas, apesar de no país natal assumir um papel de destaque nas equipas por onde passa.