Mbemba: um preferido no FC Porto de 2004, Sérgio Conceição e o conselheiro

Defesa-central congolês foi oficializado como reforço do FC Porto.

Chancel Mbemba já é jogador do FC Porto e, em declarações publicadas no site dos dragões, lembrou a equipa azul e branca de 2004, que venceu a Liga dos Campeões sob as ordens de José Mourinho. O internacional congolês tinha um preferido claro nesse plantel.

"Lembro-me do FC Porto que ganhou a Liga dos Campeões, com José Mourinho. O meu jogador preferido nesse ano era o Deco, vi-o jogar muitas vezes quando estava em África. Nessa altura, não pensava que um dia poderia jogar nesta grande equipa e por isso tenho que agradecer a toda a gente, aos dirigentes do FC Porto, que quiseram que eu viesse jogar para aqui", afirmou o defesa-central de 23 anos, que se lembra de ver Sérgio Conceição na Bélgica:

"Vi jogos do Standard quando ele foi lá treinador. Quando soube da oferta do FC Porto, comecei a observar a forma como o Standard jogava quando ele era treinador, sobretudo nos grandes jogos entre o Standard e o Anderlecht, onde eu joguei. O treinador não me conhece pessoalmente, mas vou fazer tudo o que está ao meu alcance para ele conhecer as minhas qualidades", acrescentou Mbemba, que revela conhecer "muito bem" Vincent Aboubakar, novo companheiro de equipa. O ex-Newcastle explicou ainda que pediu conselhos a um antigo jogador do FC Porto, agora no emblema inglês: Christian Atsu.

"Aconselhei-me com o Christian Atsu, que conheço do Newcastle, não falei muito sobre o FC Porto, mas sei que ele jogou aqui. Partilhei a notícia com o Defour, que é um grande amigo, e com quem já joguei no Anderlecht", concluiu Mbemba.