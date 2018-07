Mbemba foi a novidade no treino do FC Porto

Ex-jogador do Newcastle apresentado por Sérgio Conceição aos companheiros de equipa

Mbmeba treinou esta terça-feira pela primeira vez sob a orientação de Sérgio Conceição. O defesa-central congolês de 23 anos, que foi apresentado segunda-feira, participou no treino desta tarde em Lagos, o penúltimo antes do regresso a casa. O ex-jogador do Newcastle que assinou um contrato válido até 2022 foi apresentado aos companheiros pelo treinador do FC Porto antes de participar nos trabalhos da equipa. Amanhã, pelas 10 horas, deve estrear-se no jogo-treino com o Farense que vai decorrer à porta fechada.

No treino desta terça-feira, Danilo esteve no relvado a fazer alguns exercícios com bola, à parte do grupo, enquanto José Sá chegou ao campo de treinos com os companheiros de equipa, mas não foi visto nos 15 minutos abertos à Comunicação social, ao que tudo indica para fazer ginásio.