Mbemba capitão na derrota da RD Congo e Chidozie nem na ficha de jogo

Defesas portistas em papéis contrastantes nos jogos das respetivas seleções, este sábado.

Chancel Mbemba jogou os 90 minutos da derrota deste sábado da República Democrática do Congo, por 2-1, frente ao Zimbabué, em partida referente à fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas.

O central do FC Porto, que ainda não soma qualquer minuto oficial pelos dragões, até acabou a jogar em zonas mais adiantadas do terreno, no "pressing" final congolês em busca do empate, sem efeitos práticos. Pfumbidzai e Musona marcaram os golos do Zimbabué, com Bolasie a reduzir para a R. D. Congo.

A seleção de Mbemba ocupa a segunda posição do grupo de qualificação, com quatro pontos.

Chidozie, em sentido inverso, não foi sequer opção para Gernot Rohr na Nigéria, que goleou a Líbia por 4-0. Ighalo apontou três golos e Kalu fechou as contas do triunfo das "super águias".

Os nigerianos são segundos classificados no respetivo agrupamento, com seis pontos, menos um do que a África do Sul, líder.