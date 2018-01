Maxi Pereira abriu a porta, mas renovar parece quase impossível

Lateral do FC Porto abordou uma possível continuidade no FC Porto, mas tal só será possível caso reduza substancialmente o salário anual.

Maxi Pereira abriu a porta à renovação do contrato com o FC Porto, mas esse é um cenário que, por agora, está muito distante. O FC Porto já alertou para a obrigatoriedade de baixar bastante a sua folha salarial, por decisão própria e até pelas imposições da UEFA. Maxi é um dos ativos mais caros da SAD e, como até já perdeu preponderância na equipa, o mais provável mesmo é que saia no final da temporada. Os dragões estão encantados com o profissionalismo e dedicação do jogador, mas só se este baixar muito o salário anual é que a renovação pode ser equacionada. Além do mais, há na equipa B um lateral-direito em quem o FC Porto aposta muito: Diogo Dalot. De qualquer forma, a decisão só será conhecida bem mais perto do fim do contrato de Maxi.

Maxi Pereira, recorde-se, não fechou a porta à continuidade para lá do próximo verão. Numa entrevista à rádio "Sport 890", do Uruguai, o lateral deixou a questão no ar, mas mostrou-se recetivo. "Levo muitos anos em Portugal, estou feliz, fiz quase toda a carreira aqui. Agora, estou a contar os meses, mas tranquilo. Vamos ver onde continuarei. Tenho contrato até junho e depois podemos negociar outro ano, mas vamos ver o que acontece no final da temporada", referiu a propósito.

Maxi abordou também a eliminação do FC Porto na meia-final da Taça da Liga contra o Sporting do seu compatriota Coates. "Foi um jogo estranho. O Sporting começou em cima e nós acabámos muito melhor. Pareceu-me que estávamos melhor fisicamente no caso de haver prolongamento, mas foi direto para os penáltis. O do Coates? Foi estanho ver porque nos conhecemos bem, partilhámos muitas coisas. Errou o penálti e estava a torcer por isso, naturalmente", admitiu, apontando ao que aí vem no calendário portista. "Temos de os defrontar outra vez na Taça de Portugal... estamos na Champions e na frente do campeonato. Agora, temos deixar o que aconteceu para trás, dói a toda a gente, mas temos muitas coisas pela frente", resumiu.