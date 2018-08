Maxi centra-se no clube e faz pausa na seleção

O lateral falou com Óscar Tabárez e pediu para não ser chamado para os próximos compromissos

Maxi Pereira, o mais internacional dos jogadores uruguaios, com 125 jogos pela equipa celeste, decidiu fazer uma pausa na seleção para se dedicar inteiramente ao FC Porto. Por isso mesmo, não faz parte da lista de convocados para o jogo do próximo dia 7, contra o México, de carácter particular e a realizar nos Estados Unidos. A justificação surgiu pela boca de Fabián Coito, selecionador interino. "Maxi Pereira falou com o maestro Tabárez e disse que, pelo menos momentaneamente, não pensava participar nestes jogos", anunciou o antigo selecionador dos sub-20 do Uruguai e atual responsável pela equipa principal, pelo menos enquanto não está resolvida a situação contratual de Óscar Tabárez. O "maestro", como é conhecido, tem estado em negociações para renovar o contrato, mas a situação pode não estar decidida até ao próximo jogo da seleção que afastou Portugal do Mundial da Rússia.

Aos 34 anos, Maxi sente que o melhor é fazer uma pausa na seleção para se dedicar inteiramente ao FC Porto. Depois de na temporada passada ter disputado a titularidade com Ricardo Pereira, esta época o defesa uruguaio agarrou a titularidade, relegando para o banco ou para a bancada o brasileiro João Pedro. Saidy, outro dos reforços, já nem faz parte do plantel principal e vai rodar, enquanto Éder Militão, que jogou a maioria dos últimos jogos pelo São Paulo como lateral-direito, tem de aguardar. Maxi é que tem dado boa conta do recado e tem sido um dos jogadores mais regulares do FC Porto neste início de época. Na Supertaça Cândido de Oliveira, por exemplo, marcou o golo que confirmou a reviravolta no marcador.

Maxi vê assim recompensada a aposta que fez e que passava por continuar no FC Porto. Apesar de ter ido ao Mundial em final de contrato, o defesa deixou bem vincado, logo após o jogo com Portugal, que "sempre disse que queria ficar mais um ano" e que o dinheiro não era problema.