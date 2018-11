Marius comparado a Marega e com plano especial traçado

Responsáveis do FC Porto acreditam no potencial do avançado de 20 anos e querem potenciar as suas qualidades.

Seis jogos esta época, três golos, num total de 343 minutos. Marius tem aproveitado as oportunidades e depois de ter marcado pela equipa principal, frente ao Chaves, bisou pelos bês, contra o Cova da Piedade, na vitória por 2-1. No primeiro golo mostrou instinto matador, mas foi o segundo que mais impressionou: o avançado começou a correr ainda na grande área do FC Porto, aumentou a velocidade no meio-campo e depois finalizou com calma. Nas redes sociais chamaram-lhe... Marega.

Com apenas 20 anos e a jogar pela primeira vez na Europa, Marius tem um potencial incrível e os responsáveis do FC Porto acreditam que deve ser lapidado para se afirmar de vez na equipa principal. Por isso, o internacional do Chade vai continuar a jogar pelos bês para ganhar traquejo e para aprender, mas também para dar algum poder ao sector atacante à equipa secundária. No entanto, face ao valor que demonstra, vai continuar a treinar com o plantel principal para ser lapidado por Sérgio Conceição. Há até um plano para potenciar e melhorar o seu futebol. O avançado tem características interessantes, porque é possante, tem boa capacidade nos duelos individuais, segura bem a bola e é rápido. Nos testes que fez, mostrou até que é um dos mais velozes do plantel principal. Mas por ser jovem e não ter "escola", vai sujeitar-se a um trabalho específico para melhorar alguns pormenores básicos, isto porque tem dificuldade a nível da receção e no primeiro toque quando recebe a bola de um companheiro.