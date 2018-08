Marega volta a treinar sozinho e há seis baixas para Sérgio Conceição

O FC Porto continua a preparar o jogo com o Chaves, que marca a estreia na edição 2018/19 da I Liga

Moussa Marega voltou a treinar sozinho na tarde desta quinta-feira. Tal como O JOGO adiantou na edição impressa, o avançado maliano só voltará a ser reintegrado nos trabalhos do plantel do FC Porto quando mostrar estar de novo focado nos objetivos da equipa para esta temporada.

Ao contrário daquilo que Aziz Ben Aissa, empresário do maliano, adiantou estes dias, o fecho do mercado de transferências em Inglaterra - encerrou às 17 horas desta quinta-feira - não será tido como prazo para reintegrar o avançado. Sérgio Conceição não vai abdicar de ter o jogador de novo comprometido com o grupo, caso contrário vai mantê-lo a trabalhar à parte, tal como ainda sucedeu na quarta-feira, com o maliano obrigado a treinar à tarde. Prova de que Marega está completamente afastado do grupo foi o facto de ontem nem se ter juntado ao plantel na entrega da Supertaça ao Museu do FC Porto, que contou com todos os membros do futebol do clube.

Com hipóteses ainda mais reduzidas de ver a SAD aceitar negociá-lo na sequência da lesão grave de Tiquinho Soares na Supertaça e com Sérgio Conceição reduzido a André Pereira e Aboubakar para alinhar na frente no jogo inaugural do campeonato contra o Chaves, Marega deverá aproveitar o afastamento do grupo de trabalho para ponderar várias questões, até porque tudo indica que o sonho de jogar na Premier League fique adiado pelo menos por mais uma temporada.

De qualquer forma, mesmo treinando à parte, Sérgio Conceição garante a condição física do jogador para o ter pronto quando voltar às opções.

No treino desta quarta-feira, o treinador do FC Porto voltou a não contar com José Sá (treino integrado condicionado), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento e ginásio), Brahimi (tratamento e ginásio), Soares (tratamento) e Diogo Costa (tratamento).

Na sexta-feira, os azuis e brancos têm mais uma sessão de trabalho matinal (10h00), no Olival, à porta fechada.