Marega treinou, mas à parte do plantel

FC Porto explica que o maliano treinou à tarde. Restante plantel trabalhou de manhã.

O plantel do FC Porto, que prepara a estreia no campeonato com o Chaves, treinou esta terça-feira de manhã, mas é Marega que concentra a atenção. De acordo com a notícia publicada pelo clube no site oficial, o internacional maliano também trabalhou, mas à tarde. Ou seja, à parte do plantel.

"O boletim clínico continua a apresentar seis nomes, com José Sá a evoluir no seu processo de recuperação: José Sá (treino integrado condicionado), Danilo (treino condicionado e trabalho de ginásio), Mbemba (tratamento), Brahimi (tratamento), Soares (tratamento) e Diogo Costa (tratamento). Alan Bidi, defesa da equipa B, integrou a sessão de trabalho matinal, no Olival. Marega treinou durante a tarde", surge escrito.

O atacante insistiu na vontade de sair depois de o West Ham ter estado no Porto na semana passada. "Marega não faz batota. É normal que esteja chateado, porque lhe foram prometidas coisas que não estão a ser cumpridas", contou Aziz Ben Aissa, empresário do jogador, a O JOGO, na sexta-feira. Com efeito, Marega disse a Conceição que o FC Porto prometera deixá-lo sair se a equipa fosse campeã e usou esse argumento para que o técnico abrisse mão dele. Sérgio não gostou desta posição de força, porque o jogador estava a treinar com normalidade e a ocupar um lugar entre os prováveis titulares na Supertaça. Além disso, não há conhecimento de qualquer promessa do género. A marcha-atrás não agradou nada ao treinador, mesmo que este, a brincar, tenha dito que "braço de ferro só com a Cristina Ferreira".

Na edição de segunda-feira, a O JOGO, Pinto da Costa foi igualmente claro. "O FC Porto não cede a pressões", disse. "Ninguém lhe prometeu a saída", garantiu o presidente dos dragões.