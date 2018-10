Marega teve curso intensivo de três dias para jogar a ponta de lança

No primeiro jogo pelo FC Porto como elemento mais avançado, estreou-se a marcar na Champions. O trabalho técnico foi acelerado e o mais difícil foi "amarrá-lo" e subtrair-lhe alguma profundidade. Mostrou-se bem adaptado à posição, especialmente no jogo de costas e na ligação com o meio-campo.

Marega como 9 foi solução na ausência simultânea de Soares e Aboubakar e a experiência foi tão prometedora que Sérgio Conceição equaciona manter o formato do ataque nos próximos jogos da Liga dos Campeões. O maliano só teve três dias de preparação específica para assimilar o que Conceição pede a um 9, mas a resposta dada agradou a toda a equipa técnica e antevê uma adaptação mais conseguida para os próximos desafios.

Marega levou com uma espécie de curso intensivo de como jogar sozinho no eixo do ataque e os 90 minutos do jogo com o Galatasaray mostraram, realmente, um jogador diferente e formatado a uma realidade que até nem é a de que mais gosta.

"Convencer" o jogador a ser ponta de lança de referência nem foi difícil. Marega sabe que essa solução não passará a regra e aceitou facilmente a exceção. A mutação do jogador é que foi mais difícil e obrigou a muito trabalho prévio, essencialmente ao nível da concentração, pois o avançado está acostumado a jogar solto e a sair na profundidade e desta feita foi refém entre os centrais adversários e jogou bem mais tempo de costas do que propriamente virado para a baliza do adversário.

O maliano passou 2017/18 a jogar entre a direita e o eixo do ataque, mas só agora jogou sozinho lá na frente.

O golo, de cabeça e na sequência de pontapé de canto, que decidiu a partida acabou por ser um prémio à dedicação do jogador e à forma como este se dispôs a ajudar. Marega poderia ter marcado um golo assim em qualquer que tivesse sido a sua posição. A avaliação muito positiva da equipa técnica teve que ver, essencialmente, com a forma como conseguiu envolver-se com o terceiro médio, com a relativa facilidade que demonstrou nos apoios e com a "recusa" à procura constante da profundidade atrás dos centrais adversários, como tanto gosta de fazer quando Soares ou Aboubakar estão em campo para puxar os defesas adversários.

Os movimentos da frente para trás, as receções de costas e os duelos aéreos foram disciplinas que constaram do "curso" ministrado pela equipa técnica poucos dias antes do jogo com o "Gala".

E Marega foi aprovado em todas, mesmo com muito pouco tempo de estudo. Nas próximas semanas, o jogador vai continuar a desenvolver faculdades de um 9 puro, porque na Champions será esse o caminho. Nas provas internas, o mais provável é que Soares entre para o lugar que a lesão de Aboubakar deixou vazio e o maliano seja deslocado.

Um golo ao Benfica e logo na estreia

Marega leva oito jogos contra o Benfica, mas apenas um golo e logo na estreia, ainda pelo Marítimo. Os madeirenses perderam por 4-1 na Luz na última jornada de 2014/15, dia de consagração do Benfica campeão e Marega fez o momentâneo 1-1.

Seguiram-se mais sete jogos do maliano contra os encarnados: dois pelo Marítimo e cinco pelo FC Porto, mas nem um golo mais. Na época passada, falhou vezes sem conta no Dragão. O jogo terminaria empatado a zero, mas o FC Porto conseguiu, no final, ser campeão.

Ao todo, Marega leva 623 minutos contra o Benfica e apenas um golo. Domingo tentará estrear-se a faturar de azul e branco.