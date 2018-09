Marega: regresso, seleção e mais um golo

Avançado do FC Porto Marega marcou o primeiro golo do triunfo do Mali no Sudão do Sul.

O avançado do FC Porto Marega marcou o primeiro golo do triunfo do Mali no Sudão do Sul, por 3-0, em jogo do Grupo C de qualificação para a Taça das Nações Africanas de futebol de 2019 (CAN2019).

Marega marcou, aos 35 minutos, o primeiro golo maliano, enquanto Coulibaly e Adama Traoré fixaram o resultado, com tentos aos 73' e 85', respetivamente.

Após duas jornadas, o Mali lidera o agrupamento, com seis pontos, mais dois do que o Burundi e mais cinco do que o Gabão, enquanto o Sudão do Sul ocupa o quarto posto, ainda sem qualquer ponto.

Marega, recorde-se, chegou a treinar à margem do plantel principal do FC Porto, tendo regressado aos relvados na derrota caseira com o Vitória de Guimarães. Foi pela primeira vez titular esta época frente ao Moreirense e apontou um golo. O faro manteve-se na seleção.