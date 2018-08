Marega recebeu perdão e volta às contas: "Ainda bem que o treinador teve pulso"

Avançado maliano foi reintegrado no grupo de trabalho na quarta-feira e pode ser lançado no jogo deste sábado com o V. Guimarães. A O JOGO, conhecidos adeptos avaliam a situação do jogador.

Chegou ao fim o caso Marega. O avançado mostrou-se arrependido pela postura adotada na antevéspera da Supertaça Cândido de Oliveira e foi reintegrado no plantel. A estreia oficial, esta época, fica agora dependente da vontade de Sérgio Conceição, que avaliou o comprometimento do jogador de 27 anos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo deste sábado, com o V. Guimarães, o treinador dos dragões confirmou que o internacional maliano treinou de forma normal e que está à disposição. Estrategicamente, está bem familiarizado com as ideias de jogo do treinador. E quanto ao perdão dos adeptos, fica percetível pelos depoimentos recolhidos por O JOGO que será dado assim que pisar o relvado e demonstrar a mesma atitude do passado. De resto, é isso que todos lhe pedem: um rendimento, no mínimo, idêntico ao de 2017/18, quando desempenhou um papel preponderante na conquista do título.

Carlos Tê elogiou a postura de Sérgio Conceição na hora de lidar com o caso de Marega. "Espero que, no mínimo, faça o que fez na época passada e que prove que está de corpo e alma na equipa. Estou convencido de que a reação dos adeptos será positiva, porque sabem que isto existe no futebol. Já existiram outros casos no passado e ainda bem que o treinador teve este pulso", afiançou ao nosso jornal. O escritor Álvaro Magalhães, por sua vez, admitiu alguma apreensão com o afastamento do jogador:

"Fui acompanhando o caso com alguma apreensão, porque o Marega é um jogador imprescindível. No entanto, considero que o processo foi bem conduzido, sobretudo pelo Sérgio Conceição, que soube lidar com a situação, e fico feliz por tudo ter acabado bem", referiu. Já Manuel Serrão viu um "final feliz" para ambas as partes e já conta ouvir o cântico de Marega em breve.

"Como sócio, exijo que o Marega 2018/19 seja, no mínimo, igual ao Marega 2017/18 e que esteja comprometido com o grupo. As pessoas não gostaram do que fez, nem gostaram de o ver mais interessado em sair do que ficar, mas, voltando com o mesmo espírito, quando marcar será novamente 'Ó Marega, Ó Marega...', vaticinou.