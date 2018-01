Marega não parou e está na pista de Jackson Martínez

Quatro jogos consecutivos a marcar em casa provam o excelente momento do maliano, que persegue o Cha Cha Cha. McCarthy e Falcao estão mais longe.

Dois golos ao Marítimo, um ao Rio Ave, dois ao V. Guimarães e um ao Tondela. Marega conta seis golos nos últimos quatro jogos que disputou no Estádio do Dragão. No atual plantel só Aboubakar conseguiu uma série de tantos jogos seguidos a marcar em casa. O maliano caminha a passos largos para apanhar Jackson Martínez, que conseguiu uma série de cinco jogos consecutivos a faturar no Dragão.

Benni McCarthy, com seis, e Falcao, com sete, são os melhores a esse nível, de acordo com os dados do site Playmaker Stats. Marega foca-se, para já, em apanhar o Cha Cha Cha. E pode bem consegui-lo, especialmente se tivermos em conta que o próximo jogo no Dragão (Braga) é para a I Liga, a prova onde marca quase todos os golos. Dos 16 que conta em toda a época, 15 são para o campeonato. O objetivo pessoal, fixado logo depois de bisar no início da época, contra o Estoril, está cumprido. E ainda faltam quatro meses para o fim. "O objetivo dos 15 golos está cumprido, mas agora há novos objetivos. O principal é ganhar os três pontos a cada jogo e ser campeão. Esse é o maior de todos os meus objetivos", sublinhou o jogador ao Porto Canal, logo após o fim do jogo com o Tondela, quando recebeu a distinção de melhor em campo. Foi a quarta esta época. Nenhum outro portista conta tantas.

Curiosamente, e ao contrário do que sucedeu noutras ocasiões, o atacante nem teve de se esforçar muito para bater o guarda-redes do adversário. Sulley, médio ganês do Tondela, facilitou-lhe o serviço. "No momento em que intercetei a bola fiquei sozinho em frente à baliza, mas foi preciso concentrar-me muito para fazer o golo. Só queria pôr a bola no fundo da baliza e, felizmente, consegui", descreveu. "Foi uma vitória muito difícil. Defrontámos uma equipa muito sólida defensivamente e tivemos de lutar muito para conseguir os três pontos", rematou, numa análise mais global ao jogo.