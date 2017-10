Marega gera apreensão antes da viagem a Leipzig

Avançado lesionou-se com o Sporting, ainda viajou para o Mali, mas o problema físico manteve-se e o jogador regressou no imediato ao Porto. O objetivo é a Liga dos Campeões

Marega é a mais recente dor de cabeça para Sérgio Conceição. O avançado estava ao serviço da seleção do Mali, mas regressou mais cedo ao Olival por não ter recuperado da lesão no tornozelo direito no clássico com o Sporting.

Segundo O JOGO apurou, o atacante viajou para o seu país acompanhado de um relatório médico a dar conta do problema físico, mas o selecionador Mohammed Magasouba ainda tinha esperança de utilizar o jogador no decisivo encontro de ontem, frente à Costa do Marfim. Apesar de estar em último lugar do grupo na terceira e derradeira fase de qualificação para o Mundial da Rússia, o Mali tinha obrigatoriamente de vencer o líder para manter uma réstia de esperança de ser apurado para o próximo campeonato do mundo.

De praticamente desconhecido, Marega passou a titular indiscutível e o selecionador do Mali acreditava na recuperação do avançado. Tal não foi possível e o regresso mais cedo a Portugal tornou-se inevitável, permitindo, desta forma, que não perdesse tempo e começasse no imediato a recuperar com vista aos próximos compromissos.

Marega tem agora menos de uma semana para recuperar com vista ao jogo da próxima sexta-feira, no Estádio do Restelo, contra o Lusitano de Évora, mas essa também não deve ser a prioridade de Sérgio Conceição, que deve dar oportunidade a alguns jogadores com menos minutos nas pernas para tentar seguir em frente na Taça de Portugal. O objetivo passa por recuperar o jogador para o encontro seguinte, dia 17, em Leipzig, a contar para a terceira jornada da Liga dos Campeões.

Para não perder tempo, Marega já esteve ontem no Olival, tendo ficado no departamento médico a recuperar da lesão sofrida no jogo com o Sporting e que lhe provocou um hematoma no tornozelo direito.