Marega é novidade em treino do FC Porto com três "reforços"

O FC Porto treinou esta quarta-feira no Olival

O regresso de Moussa Marega foi a grande novidade no treino do FC Porto, que se realizou esta quarta-feira no Olival. O avançado dos dragões voltou dos compromissos ao serviço da seleção Mali, pelo que já foi opção na sessão de trabalho liderada por Sérgio Conceição.

No entanto, o treinador dos dragões não pôde contar com os internacionais Bruno Costa, Diogo Leite, Felipe, Éder Militão e Chidozie. Já Diogo Costa (trabalho de ginásio e treino condicionado), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), André Pereira (tratamento e trabalho de ginásio), Soares (tratamento e trabalho de ginásio) e Aboubakar (tratamento, trabalho de ginásio e treino condicionado) continuam a figurar no boletim clínico.

Além do regresso de Marega, Sérgio Conceição chamou ainda três jogadores da equipa B: Diego Landis, Pedro Justiniano e Rui Costa.

Na quinta-feira, o FC Porto vai treinar no Dragão, pelas 16 horas, à porta fechada.