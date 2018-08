"Marega deve ser reintegrado na próxima semana", anunciou Pinto da Costa

Presidente do FC Porto previu, em exclusivo a O JOGO, que jogador deve voltar ao trabalho com equipa principal

Marega continua a treinar à margem do plantel principal do FC Porto, mas Pinto da Costa adiantou em declarações a O JOGO que o avançado maliano já vai trabalhar sob as ordens de Sérgio Conceição na próxima semana, altura em que começará a preparar a receção ao V. Guimarães.

O avançado maliano está afastado do plantel principal desde a antevéspera da Supertaça Cândido de Oliveira, depois de o treinador do FC Porto entender que o jogador não estava totalmente concentrado no trabalho, numa altura em que tentava negociar a transferência para o West Ham. Com o fecho do mercado em Inglaterra, Marega viu adiado o sonho de jogar na Premier League, passando então a estar unicamente centrado no regresso à equipa principal do FC Porto. "Tenho a informação de que o Marega está a treinar excelentemente. Se tudo continuar a correr normalmente, como espero, poderá ser reintegrado para a semana", adiantou Pinto da Costa.

Pinto da Costa considera Marega um ativo importante e que tem muito para dar ao FC Porto

O presidente portista garantiu que Marega não precisa de perdão, mas admitiu que primeiro ainda haverá uma conversa. "Falta apenas um entendimento e que tudo seja esclarecido, como sei que vai acontecer. Será reintegrado, porque o Marega é um ativo importante do FC Porto e que tem muito para dar ao FC Porto", destacou o presidente dos campeões nacionais.

Volta com o V. Guimarães num jogo especial

Estando marcado para a próxima semana o regresso aos trabalhos juntamente com os restantes companheiros do plantel principal, Marega volta às opções no jogo com o V. Guimarães, um clube que lhe diz muito e onde deixou uma excelente imagem. Emprestado aos minhotos em 2016/17, marcou 14 golos em 31 jogos, tendo ainda ajudado a equipa a chegar à final da Taça de Portugal.