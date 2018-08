Marega continua a festejar em casa: "Meu menino Marius"

O avançado maliano do FC Porto continua a treinar afastado dos companheiros e não esteve no Dragão na abertura da I Liga

Marega continua a torcer pelo FC Porto, mas por fora e aparentemente em casa. O avançado maliano continua a treinar à tarde no Olival - os companheiros trabalham de manhã, sob ordens de Sérgio Conceição - e este sábado não esteve sequer no Estádio do Dragão para assistir ao arranque com o Chaves.

Apesar dem "longe", Marega continua a mostrar nas redes sociais que torce pelo FC Porto e esta noite celebrou em especial o golo do jovem camaronês Marius, que se estreou num jogo oficial e desde logo com um golo. "Meu menino Marius. Toooppp". escreveu no Instagram, rede social onde assinalou todos os cinco golos portistas.