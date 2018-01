Marcano e o futuro: empresário faz ponto da situação

Espanhol não renovou e é livre de assinar por outro clube, mas o agente revela a O JOGO que nesta fase o central não quer conversas com ninguém e só pensa em conquistar títulos pelo FC Porto

Marcano é livre de ouvir potenciais interessados desde o primeiro dia do ano, pelo facto de ter menos de seis meses de contrato com o FC Porto, mas não quer conversa com ninguém nesta fase da temporada. O central tem noção da importância de que os próximos dois meses poderão ter no sucesso ou insucesso da época dos azuis e brancos e é nisso que está concentrado. A garantia foi dada pelo empresário do espanhol numa conversa fugaz com O JOGO, que teve como ponto de partida a vontade do Valência em contar com o jogador já neste mercado, noticiada nos últimos dias em Espanha. "Valência? Não me interessa o que diz a Imprensa [espanhola]. Não há nada com ninguém", atirou Iñaki Ibañez, que foi curto e grosso a contrariar um eventual cenário de saída até 31 de janeiro. "O Marcano ficará até 30 de junho, pelo menos. Depois logo veremos", adiou.

A resposta deixou no ar a possibilidade de a ligação entre Marcano e o FC Porto se estender para lá da data de final de contrato. Por isso, insistimos no tema renovação, que Pinto da Costa revelou, em entrevista a O JOGO, ter sido discutida nos últimos meses. No entanto, Ibañez garantiu que "o processo está como estava": sem acordo à vista. "Não há novidades", disparou, reiterando a ideia já manifestada em outras ocasiões de que a sociedade azul e branca "sabe o que Marcano deseja" para renovar o vínculo. "Mas o Marcano é profissional e vai dar sempre tudo pelo FC Porto até ao último dia", afiançou, antes de dar por concluída a conversa.

Pelo rendimento que vem exibindo no FC Porto, principalmente na última época e meia, em que figura no lote de intocáveis dos treinadores, Marcano tem noção de que mercado não lhe falta. De Espanha têm chovido abordagens, mas o central, sempre muito realista, não quer tomar uma decisão precipitada. Quem estiver mesmo interessado esperará mais um tempo e isso (tempo) até poderá ser um aliado dos dragões na tentativa de evitar a partida do defesa de 30 anos.