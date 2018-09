Maleck e um imbróglio em Espanha: "Pensava que ia ficar no FC Porto"

Junior Maleck alinhou nos sub-19 e na equipa B do FC Porto em 2017/18

Junior Maleck revelou estar a passar por um imbróglio burocrático que o impede de jogar até ao fim de 2018. Em entrevista ao portal Mediotiempo, o futebolista mexicano destacou que a obtenção do visto de trabalho condicionou o ingresso na equipa B do Sevilha, e lembrou os últimos passos da aventura no FC Porto.

"O motivo pelo qual não pude jogar e não joguei a primeira jornada, que se realizou na primeira semana de setembro, foi por causa do visto de trabalho. Chegou um pouco tarde. Como eu pensava que ia ficar no FC Porto, todos pensávamos isso, comecei no FC Porto e estive lá um mês. Cheguei tarde ao Sevilha, e como em Espanha é um pouco mais complicado com a documentação, os papéis só chegaram esta semana. Agora, não posso jogar até 1 de janeiro", atirou Maleck, que falou ainda dos problemas físicos que o têm vindo a apoquentar.

"Tenho uma lesão no joelho, venho com um problema no menisco. Mas isso é um tema à parte. Eles sabiam disso. Quando voltar, vamos ver se tomo a decisão de fazer a operação. Agora, estou a jogar com uma rotura no menisco e eu penso que aguento. Jogo com dores, mas tenho que fazer a operação. Estou a fazer um esforço, porque adoraria jogar com os meus companheiros e representar o México", acrescentou o antigo jogador do FC Porto, que se encontra ao serviço da seleção sub-20 azteca.

Refira-se que, na última época, Junior Maleck marcou 21 golos em 41 jogos oficiais ao serviço dos sub-19 do FC Porto. Além disso, o futebolista de 19 anos disputou um jogo com a camisola da equipa B.