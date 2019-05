Francisco J. Marques deixa críticas à arbitragem do encontro do Jamor com o Sporting.

Francisco J. Marques deixou esta terça-feira críticas à arbitragem da final da Taça de Portugal, que o FC Porto perdeu para o Sporting no desempate por grandes penalidades. O diretor de comunicação e informação dos dragões aponta o dedo a três lances.

"Com certeza que os senhores que estavam no VAR na cidade do futebol viram este lance do empurrão do Hernâni e não o assinalaram. A questão é saber porque é que não o fizeram? Mas há um lance que é ainda mais flagrante, quando Jorge Sousa decide mostrar o amarelo ao corte do Coates. Uma decisão estranha, quando o lance é óbvio. Parece que os árbitros têm um critério muito mais apertado com o FC Porto", afirmou no programa Universo Porto da Bancada, do Porto Canal.

"Já o Benfica nos últimos jogos fora teve arbitragens muito simpáticas, com lances que são de bradar aos céus. Na final da Taça temos três lances polémicos todos decididos contra o FC Porto. É sistemático. O empurrão ao Hernâni é muito visível e o que é que vai suceder ao VAR? Vai ficar de castigo? O que vai acontecer a estes árbitros que tiveram este desempenho tão mau? Como se vai disputar a competição com equidade? Mais uma vez o FC Porto foi muito prejudicado na final da Taça de Portugal, provavelmente teria ido na mesma para penáltis, mas de uma forma muito mais justa. Coates puxa Soares, Hernâni é empurrado por Acuña com as duas mãos e recusam-se a assinalar o que acontece", apontou.