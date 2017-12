Mais um clube espanhol no encalço de Casillas

Imprensa espanhola garante que os primeiros contactos já foram feitos e que contratação é viável.

A Real Sociedad está no mercado à procura de um guarda-redes para substituir Gerónimo Rulli, que o Manchester City já fez saber querer recuperar para a próxima temporada, e Casillas é o preferido para ocupar o lugar. De acordo com uma notícia deo "El Rincon de la real", site que trata exclusivamente toda a informação que circula em torno do emblema basco, Jokin Aperribay, presidente da Real Sociedad, estará mesmo a tratar pessoalmente nas negociações com o representante do jogador do FC Porto.

A proposta em cima da mesa é de um contrato válido por uma temporada, com opção por mais uma, e um ordenado a rondar os três milhões de euros. Aliás, o salário de Casillas tem sido um dos principais assuntos abordados entre as duas partes, com as informações reveladas a apontarem para que o guarda-redes aceite baixar os valores de modo a facilitar o regresso a Espanha e a um clube onde jogou Luis Arconada, seu ídolo de infância. Para ajudar a seduzir Casillas, a Real Sociedad terá ainda argumentado com a intenção de construir um projeto ambicioso que coloque o clube na luta por lugares mais ambiciosos na liga espanhola e na Europa.