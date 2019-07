Magazine FC Porto: duas novidades para aquecer a semana

Zé Luís e Nakajima oficializados sexta, mas Luis Díaz também a caminho. A equipa já trabalha há cinco dias e há uma frase a unir os antigos. "Recuperar o que é nosso", pedem, a propósito do título.

Primeira semana de trabalho do FC Porto 2019/20, com poucas novidades no primeiro dia e as mais entusiasmantes (Zé Luís e Nakajima) a chegarem na sexta-feira, véspera do primeiro jogo-treino da época, esta manhã, no Olival, contra o Águeda. Mas já lá vamos. No primeiro dia de trabalhos, foram 22 os jogadores às ordens de Sérgio Conceição, Casillas incluído, apesar de ser certo que o espanhol colocará um ponto final na carreira depois do enfarte que sofreu em maio. As fotografias do primeiro dia, todas do FC Porto, porque a sessão foi fechada à Imprensa, pode rever aqui. Na mesma tarde, Madi Queta renovou até 2023 e também foi integrado. O extremo foi chamado de urgência e teve até de se apresentar de uma maneira muito curiosa.

Corona foi o eleito para falar em nome do grupo: "Queremos recuperar o que é nosso". Ao segundo dia de trabalhos, foi Óliver a tomar conta da palavra. No terceiro, voz ao novo capitão, Danilo, que se apresentou precisamente nesse dia, por ter gozado mais dois de férias do que os colegas, em função da participação na final-four da Liga das Nações. "Confiem em nós", pediu o médio, a propósito de várias dúvidas que têm sido lançadas pela falta (à data) de reforços. Alex Telles também está confiante e, mesmo sem muitas caras novas à vista, sublinha a qualidade dos miúdos Sub-19 que Sérgio Conceição integrou.