Madi Queta: do futebol de rua para a dança de Istambul

Avançado originário da Guiné-Bissau tem 20 anos e faz várias posições no ataque. Poderá ser o oitavo jogador da formação a ser lançado por Sérgio Conceição.

Quem se lembrar do golo de Madi Queta ao Arsenal, na época passada, na final da Premier League International Cup, percebe que a alcunha de Ditcha, o Bailarino, lhe cai como uma luva. Antes de rematar, o avançado originário da Guiné-Bissau finta o médio inglês para a direita e para a esquerda antes de disparar para o fundo das redes. Foi esta técnica típica de um jogador criado no futebol de rua, neste caso de Bissau, mas que vem sendo esculpida nas camadas de formação do FC Porto, que levou Sérgio Conceição a convocar o internacional jovem português para o jogo com o Galatasaray. Resta perceber se o treinador azul e branco vai recorrer a ele de início, como fez na época passada em Anfield, contra o Liverpool, com Bruno Costa. Poderia causar alguma surpresa, mas seria um sinal muito forte para um jogador que não tem lutado só no mundo do futebol para se fazer homem.

Oriundo da cidade de Bissau e de um meio social com imensas limitações, Madi chegou ao FC Porto para a equipa sub-14, em 2011, com o desafio de "educar" o talento evidenciado no futebol de rua e canalizá-lo para o futebol de alto rendimento. Explosão, mudança de velocidade, finta e uma "irresponsabilidade" natural que o levam a arriscar sem receio, nos duelos e não só, fazem dele um jogador imprevisível, problemático para o adversário e um elemento diferenciado nos diversos escalões que ultrapassou de dragão ao peito, até chegar ao patamar Champions.

Esta época, Madi soma já 14 jogos e dois golos pela equipa B

Mas o Ditcha é hoje um jogador diferente para melhor, porque quem o conhece junta os ingredientes naturais à educação tática que foi adquirindo, entretanto, com uma capacidade de adaptação a qualquer posição do ataque, que fazem dele um jogador desequilibrador.

Seja nas alas - preferencialmente à esquerda - seja no corredor central, como vem acontecendo com mais frequência nas duas últimas temporadas, Madi é também cada vez mais sinónimo de golo, por aparecer com mais frequência em zonas de remate, a jogar por dentro, e cada vez mais consciente da necessidade de fazer evoluir o seu futebol aéreo, lacuna que vem trabalhando. O último golo de cabeça, aliás, aconteceu contra o Varzim, sinal de que já se nota evolução também aqui. Depois de ter feito a diferença na época passada na Youth League, com três golos marcados, contribuindo para que a equipa chegasse à final-four de Nyon, Madi dá hoje mais um passo importante no desenvolvimento, ao posicionar-se, quem sabe, para uma estreia na Champions.

Pode tornar-se no oitavo B lançado por Conceição

Depois de Bruno Costa, Luizão, Jorge Fernandes, André Pereira, Diogo Dalot, Galeno e, mais recentemente, Diogo Leite terem sido chamados por Sérgio Conceição, Madi Queta surge como o oitavo jogador oriundo da formação do FC Porto que entra nas contas do treinador. No entanto, ainda precisa de somar alguns minutos de utilização para entrar no lote dos jogadores requisitados à equipa B que se estrearam na equipa principal. Outros, como Diogo Costa (quarto na hierarquia de guarda-redes), Fede Varela ou Rui Moreira foram chamados, mas nunca passaram do banco de suplentes.