Lesão não impede chegada de Zakarya ao FC Porto

Marroquino saiu lesionado do jogo em que se despediu do Belenenses.

Zakarya lesionou-se no último jogo que fez pelo Belenenses, mas o problema não é grave nem impede a transferência para o FC Porto. Ontem, Rui Pedro Soares, presidente da SAD dos azuis do Restelo, não confirmou a venda do lateral-esquerdo, mas o treinador, Silas, praticamente já o deu como perdido. O franco-marroquino chega ao Dragão para fazer concorrência a Alex Telles no lado esquerdo da defesa e pode ser oficializado ainda hoje, bastando que passe nos exames médicos.

"Não posso dar garantias se vai ou não para o Porto porque como viram o jogador lesionou-se. A única certeza que tenho é de que vai jogar de azul até final da temporada. Não há nada assinado entre o FC Porto e o jogador nem entre o Belenenses e o FC Porto", garantiu Rui Pedro Soares no final do encontro em Moreira de Cónegos. Apesar das reservas do presidente, o treinador dos azuis foi mais expansivo. "Gostávamos de tê-lo cá, mas é uma oportunidade única na carreira do jogador e não posso cortar essa possibilidade. Ficamos tristes se for, porque é um bom jogador, mas o Reinildo também é e entrou bem. No início da época perdemos o Florent, agora o Zacarya e mais tarde vamos perder o Reinildo", atirou Silas.

O lateral sentiu uma picada na face posterior da coxa direita na partida com o Moreirense (1-1) e pediu para sair mesmo em cima do intervalo, depois de se ter esticado todo para impedir que Bilel finalizasse. Porém, já antes se tinha queixado. Ao que tudo indica, não passa de uma contratura no glúteo, precisamente a mesma lesão sofrida por Corona contra o V. Guimarães. Em todo o caso deverá ser reavaliado já pelo departamento médico portista e só depois assinará contrato. A duração do mesmo e os valores envolvidos no negócio ainda não foram revelados. Com a paragem de competições que aí vem, Zakarya poderá recuperar sem pressas.