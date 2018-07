Mbemba reabre problema de Sérgio Conceição

Congolês sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo contra o Farense e falha Supertaça e o início da Liga. Conceição volta a ficar muito limitado no sector recuado.

O primeiro jogo-treino de Chancel Mbemba pelo FC Porto não poderia ter terminado da pior maneira. O congolês lesionou-se aos 43 minutos do particular com o Farense e o prognóstico é tudo menos animador para os portistas. O central sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo, falha a Supertaça e também o arranque do campeonato.

Os dragões não revelaram de imediato o grau da lesão, uma vez que só à chegada ao Porto é que o jogador foi submetido a uma ressonância magnética, mas é seguro que terá de enfrentar um processo de reabilitação de algumas semanas. Alex Telles, por exemplo, precisou de 40 dias para voltar ao ativo quando saiu do embate com o Estoril com uma entorse... de grau I (a menos grave). Se o ex-Newcastle levar o mesmo tempo, poderá voltar apenas em setembro, na receção ao Moreirense (dia 3) ou na deslocação a Setúbal (dia 23). Este é, para já, um cenário não totalmente confirmado. O que é seguro é que o jogador vai falhar o jogo com Aves para a Supertaça, a estreia no campeonato contra o Chaves e ainda a segunda jornada da prova, em casa do Belenenses. O resto depende da reação ao tratamento conservador a que vai ser sujeito.

Com a lesão de Mbemba reabre-se um problema que nas últimas semanas provocou várias dores de cabeça a Sérgio Conceição: a falta de opções para o eixo da defesa. Com o anúncio oficial do São Paulo de que o acordo com o FC Porto prevê que Éder Militão fique no Brasil até 5 de agosto, o treinador dos dragões volta a ter novamente apenas três centrais à disposição: Felipe, Diogo Leite e Chidozie. A partir daí o cenário melhora um pouco, mas o tempo para preparar Militão para a receção ao Chaves será, no máximo, uma semana. A opção que resta é tentar antecipar a chegada do brasileiro em alguns dias, mas essa é uma solução difícil de negociar, ainda que o comunicado do São Paulo tenha sido feito antes de a lesão de Mbemba ser conhecida.

O infortúnio de Mbemba surge ao segundo dia de trabalho no FC Porto. Depois de várias semanas à espera que os azuis e brancos chegassem a um entendimento com o Newcastle, o central estava ansioso por poder mostrar serviço no relvado. O particular com o Farense, ao que O JOGO apurou, até lhe estava a correr de feição. O congolês formou dupla com Chidozie e desde logo assumiu uma presença forte no eixo da defesa. Um perda de bola a terminar a primeira parte, contudo, deitou tudo a perder. O jogador tentou arrancar em perseguição ao adversário, ficou com o pé preso no relvado e teve de ser substituído. O lance deixou antever algo grave e a verdade é que por volta da hora de almoço os dragões revelaram no site o problema. Aliás, Mbemba chegou à Invicta transportado em cadeira de rodas e direto para uma clínica para realizar os tais exames complementares que confirmaram a infelicidade.