Juniores: FC Porto castigado com jogo à porta fechada

Castigo refere-se ao Cesarense-FC Porto, a contar para o Nacional de Juniores, disputado a 6 de janeiro de 2018.

O FC Porto foi castigado com um jogo à porta fechada na sequência dos incidentes ocorridos no final do Cesarense-FC Porto, a contar para o Campeonato Nacional de Juniores. A decisão da secção não profissional do Conselho de Disciplina (CD) da FPF diz respeito ao dia 28 de setembro, com o clube azul e branco a recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto, pedindo igualmente uma providência cautelar esta terça-feira.

A equipa de Cesar venceu o encontro (disputado a 6 de janeiro de 2018) por 3-1 e, após o apito final, jogadores de ambas as formações envolveram-se em confrontos, o que obrigou à intervenção dos agentes da GNR. Nessa altura, o capitão do FC Porto, João Lameira, terá agredido um militar.

À imagem do que sucedeu com os recursos de Benfica e Braga, também castigados com jogos à porta fechada, a FPF não se oporá ao requerimento de uma providência cautelar por parte do FC Porto.