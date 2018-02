Júlio Magalhães: "Porto Canal é um canal generalista, temos direito à liberdade de expressão"

Diretor do Porto Canal marcou presença no programa Universo Porto da Bancada para discutir a decisão do Tribunal da Relação do Porto, que proibiu o FC Porto, a SAD do FC Porto, a sociedade Avenida dos Aliados - que detém o Porto Canal - e a Francisco J. Marques de revelar mais emails relacionados com o Benfica.

O diretor do Porto Canal lembrou tratar-se de um "canal generalista" e, como tal, tem "direito à liberdade de expressão". "O Porto Canal está registado como um canal generalista, 70 por cento da nossa programação é generalista e 20 a 30 por cento é dedicado ao FC Porto, que é o acionista maioritário do canal. A partir do momento em que temos isto, temos direito à informação e de a divulgar. Temos direito à liberdade de expressão", começou por dizer.

Fazendo referência ao Apito Dourado, Júlio Magalhães lembra que os emails divulgados no programa Universo Porto da Bancada não abordam a vida privada das pessoas.

"Eu não estaria aqui sentado se nos mails que temos divulgado estivéssemos a falar da vida privada das pessoas. Não é o que tem acontecido, o que se tem divulgado neste programa tem a ver com as práticas que depois o tribunal irá decidir. Vale para o Benfica, vale para o Sporting e vale para o FC Porto. O país banqueteou-se durante anos com o Apito Dourado e também com a vida pessoal e privada do presidente do FC Porto e não temos conhecimento de uma decisão desta linha", considerou Júlio Magalhães.

"O Benfica tem toda a legitimidade de recorrer, tem legitimidade para contrariar, contestar e os tribunais tem legitimidade para decidir, mas nós, como canal generalista registado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), temos também direito à liberdade de expressão. É isso que rege sempre um órgão de comunicação social", rematou-