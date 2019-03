Juiz decide: Francisco J. Marques vai ser ouvido, mas não hoje

Requerimento dos advogados dos dragões foi apresentado na tarde desta sexta-feira, último dia da audição no julgamento do processo movido pelo Benfica ao FC Porto sobre o caso dos emails

Francisco J. Marques vai ser ouvido no julgamento do processo movido pelo Benfica ao FC Porto sobre o caso dos emails, mas não esta sexta-feira. A audição do diretor de comunicação do FC Porto fica marcada para dia 10 de abril pelas 15h30, no dia seguinte à visita dos dragões a Anfield, onde defrontam o Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Depois de ouvido Francisco J. Marques, terão lugar as alegações finais.

Os advogados do Benfica não se mostraram contra a prestação de declarações por parte do diretor do FC Porto, opondo-se apenas à junção dos documentos descarregados do blogue Mercado do Benfica, num total de 20 gigabytes de documentos.