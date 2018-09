José Sá no Olympiacos como Casemiro no FC Porto

Ficou ontem fechado o empréstimo de José Sá ao Olympiacos, clube grego orientado por Pedro Martins.

Ficou ontem fechado o empréstimo de José Sá ao Olympiacos. O guarda-redes chegou a Atenas por volta da hora de almoço na Grécia para realizar exames médicos e ao final do dia assinou um contrato válido por um ano com o clube do Pireu, no qual será orientado por Pedro Martins. O acordo prevê uma opção de compra da totalidade do passe do internacional português para os gregos e, sabe O JOGO, uma cláusula de recompra para os dragões - algo idêntico ao ocorrido em 2014 aquando da mudança de Casemiro do Real Madrid para a Invicta.

José Sá procura alcançar agora na Grécia a regularidade que não logrou no FC Porto, apesar de em determinado momento da última temporada ter assumido a titularidade da equipa, em detrimento de Casillas. A queda do bracarense do onze deu-se após a goleada sofrida (5-0) com o Liverpool e a saída do lote de convocados com a expulsão no final do encontro com o Paços de Ferreira. Andreas Gianniotis (habitual titular) e Leftherios Choutesiotis serão os concorrentes do guardião no Olympiacos, que em 2018/19 tentará regressar às conquistas no campeonato, perdido para o AEK na última época, e chegar longe na Liga Europa.