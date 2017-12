José Peseiro sobre Marega: "Resposta incrível. Reparem naquilo por que ele passou"

José Peseiro testemunhou uma adaptação falhada e está encantado com o progresso de Marega, que recorre a trabalho de força física para também trabalhar a mente. Números provam tudo

O estilo desengonçado é o mesmo, mas Marega não. O maliano que há dois anos, na reabertura de mercado, reforçou o FC Porto (na companhia de José Sá) é agora uma das principais figuras da equipa, depois de um primeiro ano completamente desastrado, de alguns vídeos no YouTube em jeito de paródia e de um empréstimo ao V. Guimarães que o reabilitou. Foi com Sérgio Conceição que tudo mudou em definitivo. O treinador não escondeu o desagrado por vê-lo chegar quase duas semanas depois do combinado. Marega percebeu, no primeiro contacto, que a porta não se tinha fechado de vez, mas que teria de se bater pela oportunidade com mais força do que nunca. A evolução do maliano tem sido tremenda e os números são apenas a prova real de uma evolução sem paralelo em qualquer outro jogador do plantel.

José Peseiro, que o recebeu em 2016, aplaude a força mental do jogador. "Esta é uma resposta incrível. Reparem naquilo por que ele passou: chegou ao FC Porto como reforço, jogou menos tempo e com pior nível do que esperaria, foi emprestado e agora voltou e conseguiu conquistar toda a gente. Os jogadores mais fortes mentalmente são os que mais facilmente chegam aos grandes clubes. Esta é uma história que demonstra uma grande força emocional", sublinha a O JOGO. E o treinador fica, aliás, feliz por não se ter enganado. "Quando Pinto da Costa me questionou sobre a contratação, eu concordei, porque o FC Porto precisava de jogadores mais verticais, resistentes e com uma capacidade física diferente, pois só tínhamos o Brahimi e o Corona. As coisas não correram como esperávamos, mas ele não ia ser dispensado. Depois o FC Porto decidiu dessa forma. Em fase de adaptação, o jogador erra mais vezes e precisa de mais tempo. Marega não o teve, até porque tínhamos poucos jogadores e ele avançou logo", recordou.

As questões emocionais foram, ao longo dos anos, um obstáculo que Marega teve de ultrapassar. Aliás, toda esta história de afirmação é também um hino à superação. O atacante nunca desistiu e quase se obrigou ao sucesso. A estabilidade chegou também graças a um trabalho especial que o jogador faz em França, com o amigo Fabien Delporte, um personal trainer que se dedica a explorar o melhor de que cada um pode dispor fisicamente, sem deixar de associar esse trabalho aos aspetos mentais. Foi no ginásio do amigo que o maliano se começou a encontrar depois da dispensa do FC Porto, no final de seis meses em que fez apenas 13 jogos e um golo.