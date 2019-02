Jorge afastado do plantel principal do FC Porto e a treinar com a equipa B

Motivos não foram especificados pelo FC Porto. Fonte próxima do empresário do joagdor nega questões disciplinares

Jorge foi afastado do plantel principal do FC Porto. O lateral-esquerdo brasileiro, que nunca foi opção prioritária para Sérgio Conceição, está a trabalhar com a equipa B do emblema azul e branco e de saída para o Santos.

A origem do afastamento não foi explicada pelos dragões no boletim clínico divulgado esta tarde no site do clube. Contudo, fonte próxima do empresário do esquerdino, Eduardo Uram, negou tratarem-se de questões disciplinares. "Mentira! Não teve qualquer problema disciplinar. Está a treinar com a equipa B, mas não teve nada de indisciplina", garantiu a O JOGO.

Jorge chegou ao FC Porto por empréstimo do Mónaco no início da presente temporada, mas, sempre "tapado" por Alex Telles, sentiu grandes dificuldades em vingar com a camisola dos campeões nacionais. Pela equipa principal, realizou apenas três jogos oficiais.