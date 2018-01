Jogo na Feira acaba em 10 mil euros de multas ao FC Porto

Adeptos do FC Porto no Estádio Marcolino de Castro

O arremesso de cadeiras ditou a coima mais pesada ao FC Porto

No rescaldo da visita do FC Porto ao reduto do Feirense, que terminou com um triunfo por 2-1 dos dragões e muita polémica, o Conselho de Disciplina (CD), da Federação Portuguesa de Futebol aplicou multas que ascendem aos 10.748 euros, todas com base no comportamento dos adeptos.

A maior parte deste valor (7650 euros), diz respeito ao lançamento de "oito cadeiras para o terreno do jogo, que atrasaram o reinício do jogo em cerca de um minuto", explica o CD, que puniu ainda o FC Porto por cânticos insultuosos, utilização de material pirotécnico e pelo facto de, aos 84 minutos, uma bandeira das claques portistas ter ficado presa nas redes superiores da baliza, "tendo sido necessário retardar o reinício do jogo em cerca de um minuto para que a bandeira fosse retirada".

Por outro lado, o Feirense foi multado em 153 euros, pela "entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto desportivo".