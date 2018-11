Jardel esteve no Dragão e elogiou Marega, mas ficou com um compatriota debaixo de olho

Goleador elogia o trabalho de Sérgio Conceição, que, diz Jardel, soube preparar-se para chegar na altura certa ao Dragão. Qualidade do futebol apresentado contra os alemães entusiasmou

O jogo com o Schalke 04 juntou dois goleadores: Jardel na bancada e Marega no relvado. Quis o destino que o encontro com os alemães fosse a oportunidade para o maliano se aproximar de um feito de que só o brasileiro se pode orgulhar: marcar em cinco jogos consecutivos na Liga dos Campeões com a camisola do FC Porto. O maliano leva quatro e pode igualar Super-Mário no jogo com o Galatasaray dentro de duas semanas. "Nas quatro temporadas que estive aqui marquei mais de 100 golos no FC Porto [168] e espero que ele possa continuar assim e ser um goleador na Champions como eu fui, com 10 golos numa época. Eu destacava-me porque fazia golos e espero que o Marega também os faça e possa entrar para a história", comentou o brasileiro, de visita ao Dragão para rever amigos.

Por aquilo que observou do FC Porto contra o Schalke 04, Jardel saiu do Dragão otimista. "Vi uma equipa sólida, porque tem um bom treinador e segue as suas indicações à risca. Sem isso não se vai em frente, sem respeitar o treinador, tanto quando se ataca, como quando se defende. O Sérgio preparou-se e entrou no momento certo. Agora espero que o FC Porto possa voltar a entrar para a história do futebol português e mundial", sublinhou. Com os "oitavos" garantidos, Super-Mário acredita que o FC Porto pode surpreender. "O Sérgio sabe muito bem o que faz e espero que cheguem à final e eu possa estar aqui. Sou pé quente!", brincou.

Na retina do avançado ficou também um compatriota a quem augura muito sucesso. "Estava a comentar com as pessoas no camarote presidencial que não vai demorar a aparecerem propostas pelo Militão. É muito bom jogador", atirou, recordando com nostalgia os seus tempos de jogador. "Cada vez que vejo jogos aqui sinto aquela vontade de estar lá dentro, só que a vida passa e o meu sonho agora é outro e passa por trabalhar, representando jogadores", referiu, esperando fazer negócio em Portugal.