Já não há bilhetes para o último jogo do ano no Dragão

Adeptos do FC Porto no Dragão

O FC Porto anunciou lotação esgotada para a receção ao Rio Ave, no domingo

O FC Porto despede-se do Estádio do Dragão em 2018 no domingo, num jogo com o Rio Ave com início marcado para as 15 horas e quem ainda procura bilhete já não vai a tempo. Os dragões anunciaram esta quarta-feira que a partida a contar para a 14.ª jornada do campeonato está com lotação esgotada.

A animação à volta do recinto começa por volta das 12 horas, num dia em que os dragões sabem que, se vencerem o Rio Ave, ganharão pontos à concorrência, em virtude do desafio entre Benfica e Braga, que têm, respetivamente, quatro e três pontos de distância para os azuis e brancos. Já o Rio Ave é sexto classificado, com 19 pontos.

O último jogo do ano está marcado para dia 30, no Jamor, com o Belenenses, no fecho da fase de grupos da Taça da Liga.