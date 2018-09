Plantel do FC Porto completo apenas na véspera da receção ao Chaves

Bruno Costa, Diogo Leite, Felipe, Éder Militão e Chidozie foram as novidades do treino do FC Porto, realizado nesta quinta-feira

Só na tarde desta quinta-feira é que Sérgio Conceição teve a oportunidade de trabalhar com a totalidade dos jogadores do FC Porto. Numa sessão realizada à porta fechada, a última antes da receção ao Chaves desta sexta-feira (20h30), em encontro relativo à 1.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga, o treinador já teve ao dispor os internacionais Bruno Costa e Diogo Leite, ambos dos Sub-21 por Portugal; Felipe e Éder Militão, oriundos da Seleção do Brasil; e Chidozie (Nigéria).

Já o boletim clínico portista inclui os nomes de Diogo Costa (trabalho de ginásio e treino condicionado), Mbemba (tratamento e trabalho de ginásio), Soares (tratamento e trabalho de ginásio), André Pereira (treino integrado condicionado) e Aboubakar (treino integrado condicionado).



À margem da sessão, Sónia Carneiro, diretora executiva coordenadora da Liga, procedeu à entrega de prémios relativos à época Liga 2017/18. Sérgio Conceição recebeu o prémio de Melhor Treinador, Iker Casillas foi distinguido com o prémio de Jogador Fair-Play e quatro jogadores do atual plantel (Felipe, Alex Telles, Herrera e Marega) receberam os prémios relativos à presença no Onze do Ano da Liga 2017/18. Ricardo Pereira, atual jogador do Leicester, também fez parte do Onze do Ano da Liga 2017/18, ao serviço do FC Porto.