Interesse do FC Porto em Loum é real: os valores exigidos e os números do médio

O médio que o Braga cedeu ao Moreirense é caro para o imediato, mas está no topo da lista do FC Porto para 2019/20.

Loum tem dado nas vistas no Moreirense e o FC Porto elegeu-o como alternativa principal a Danilo, até porque lhe reconhece um perfil em tudo idêntico ao do Comendador (ver texto abaixo). A notícia do dia é o interesse real dos dragões e a forma como estes fizeram o Braga saber da pretensão em mais do que uma ocasião esta temporada. O problema é o preço: António Salvador exige entre sete a oito milhões de euros para o Braga, o que obrigaria o FC Porto a avançar com dez milhões de euros no mínimo, tendo em conta que o Moreirense tem direito a 30% do valor se a transferência se concretizar nesta janela de transferências.

Essa é, aliás, a única cláusula que permitiria aos arsenalistas retirar o senegalês do Moreirense, até porque os cónegos não estão interessados em perder um dos jogadores mais em foco nesta surpreendente campanha em que a equipa luta para chegar às competições europeias. Mas Mamadou Loum Ndiaye vai continuar a ser assunto. E isso porque está no topo da lista do FC Porto, impedido agora de gastar o que não tem, mas seguramente mais desafogado no próximo defeso, especialmente se confirmar a entrada na próxima Liga dos Campeões.