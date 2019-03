Inter resignado: Herrera já escolheu e destino está definido

Fonte do clube italiano disse a O JOGO estar convicta de que o médio já escolheu o próximo destino.

Os responsáveis pelo mercado do Inter de Milão estão convencidos de que não podem fazer mais nada para convencer Herrera. Segundo fontes do clube "nerazzurro", contactadas por O JOGO, o mexicano está de malas feitas para o Atlético de Madrid, onde irá jogar nas próximas cinco épocas. O Inter foi um dos clubes que mais batalharam pela contratação do capitão do FC Porto com Milan, Roma, Lyon e Atlético de Madrid a também demonstrarem grande interesse pelo jogador. A batalha final terá sido entre o clube de João Mário e os "colchoneros". A decisão de Herrera ainda não é oficial e só será revelada depois do último jogo da temporada, mas em Milão os responsáveis do Inter estão convencidos de que Madrid será o destino do jogador.

Um dos fatores que terá pesado na decisão do mexicano é a situação muito mais estável que vive o clube treinado por Simeone. No Atlético, Herrera tem a certeza de que a equipa vai disputar a Liga dos Campeões, assim como já sabe que o treinador será Simeone com quem já terá conversado. Já o Inter atravessa a mesma turbulência de sempre. Luciano Spalletti está por um fio e não se sabe quem será o treinador em 2019/20. Antonio Conte e José Mourinho são possibilidades, mas até poderá ser outro nome menos sonante. Além disso, o clube italiano não tem ainda assegurada a participação na próxima Liga dos Campeões.

Para Herrera, assinar por um clube sem saber quem será o treinador era visto como um risco. Para o Inter, a decisão está tomada e já não há volta a dar. Essa é a convicção das chefias do clube que atiraram a toalha ao chão naquela que foi uma verdadeira batalha de mercado mesmo antes de ele estar aberto...