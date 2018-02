Intenções do São Paulo esbarram no desejo de Otávio

Médio não parou desde que, a 6 de dezembro, sofreu lesão na coxa direita no aquecimento do jogo com o Mónaco. Abdicou das férias de Natal, fez reforço muscular e voltou soltinho com os leões.

Dois meses e uma semana depois de ter ido parar à enfermaria, Otávio voltou a ser opção no FC Porto e continuará a sê-lo pelo menos até ao final da temporada, apesar de contar com alguns interessados no Brasileirão. Ao que O JOGO apurou, o São Paulo quis saber da disponibilidade de o receber por empréstimo este ano, mas foi informado de que a SAD portista não estava disposta a deixá-lo sair nesta fase e de que o próprio médio está com a cabeça apenas num objetivo: ser campeão. Foi a pensar nisso, de resto, que não apressou o regresso à competição depois do rombo emocional provocado pela lesão sofrida durante o aquecimento do jogo com o Mónaco, da Liga dos Campeões, a 6 de dezembro, quando se preparava para ser titular.

O processo de recuperação foi longo, mas culminou com o aparecimento de um Otávio mais solto frente ao Sporting. Para isso, foi fundamental o trabalho realizado de dezembro para cá. Além de tratamento na enfermaria, o médio apostou bastante no reforço muscular e abdicou das férias de Natal para não abrandar a reabilitação. Agora, o objetivo passa por ir ganhando ritmo e reconquistar a confiança de Sérgio Conceição, que o premiou pelo esforço nos últimos tempos com a entrada no clássico com os leões, numa altura em que os dragões já venciam por 1-0, mas em que era necessário ter algum controlo sobre o desenrolar dos acontecimentos.

Muito fustigado por lesões desde dezembro de 2016, altura em que teve mesmo de ser operado a uma pequena hérnia inguinal, Otávio faz figas para que os problemas físicos tenham terminado de vez. O 25 portista ainda só fez dez jogos esta temporada, mas já teve contributos importantes, como contra o Lusitano de Évora, para a Taça de Portugal, jogo em que marcou um golo.