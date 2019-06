"Houve uma sondagem do FC Porto, mas não há nada de concreto"

Pai de Matías Vargas e secretário técnico do Vélez Sarsfield falam sobre o jogador que interessa ao FC Porto.

Sondagens há muitas (entre as quais do FC Porto), propostas por Matías Vargas é que nem vê-las. Pelo menos que sejam do conhecimento do pai e representante do jogador. Omar Vargas foi entrevistado pela rádio argentina Tablón Radial e deixa no ar a possibilidade de sair. "Tudo o que chegar será analisado e terá de ser bom para ambas as partes. Não há portas fechadas para nada", garantiu Omar.

Pablo Cavallero, secretário técnico do Vélez, também garantiu a O JOGO não ter recebido até ao momento qualquer oferta. "Houve, de facto, uma sondagem do FC Porto e também de outros clubes, mas não há nada de concreto."

Ainda assim, Omar Vargas tem noção de que "é muito difícil para um jogador fazer toda a carreira num só clube e em algum momento o Matías terá de deixar o Vélez". Mas não o quer fazer a qualquer preço. "Sempre nos pediu, a mim e ao Fernando Consentino [empresário], que sairá se for de comum acordo com o clube, porque tem uma grande identificação e um grande carinho por ele", revelou Omar, admitindo que o agente tem "conversado com várias pessoas sobre o Matías nos últimos dois anos". "Neste momento é preciso ter muito cuidado com o que se diz, porque pode ser mal interpretado. Há rumores e as pessoas perguntam, mas neste mercado ninguém foi direto ao Vélez com uma oferta. Se chegar, seja do River Plate ou de outro clube qualquer, e se estivermos de acordo, far-se-á", acrescentou.