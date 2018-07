Hipótese de Andrea Favilli rumar ao FC Porto é real

Hipótese de rumar ao Dragão é real e a SAD está a explorar a melhor forma de o resgatar ao novo clube de Cristiano Ronaldo, que ainda há poucas semanas o comprou por 7,5 milhões de euros. Tem 1,90 metros

Andrea Favilli é um dos pontas de lança mais promissores do futebol italiano e despertou o interesse do FC Porto. O jornal "Tuttosport" avançou ontem com uma alegada proposta dos dragões. O JOGO confirmou que o interesse é real e a SAD já entrou em campo para perceber de que forma pode assegurar o avançado para o reforço do atual plantel. A Juventus não venderá por menos de 15 milhões de euros, tendo em conta que o recomprou ao Ascoli há poucas semanas por 7,5 milhões de euros. Mas está disposta a ceder se ficar com parte do passe ou a emprestá-lo para que o gigante possa provar numa equipa de topo se tem valor para, no futuro, integrar o elenco da formação de CR7.

Os dados recolhidos nesta pré-época são muito positivos. Ainda há poucos dias, Favilli marcou os dois golos da vitória da Juventus sobre o Bayern Munique. Num deles só teve de encostar, no outro ganhou as costas da defesa germânica e, à saída do guarda-redes, desviou com classe. Favilli tem 1,90 metros, é esquerdino, largo e forte de cabeça. Na última temporada, marcou cinco golos em 12 jogos no Ascoli, da Serie B. Uma lesão custou-lhe um bom período sem jogar.

Mesmo com Soares, Aboubakar e Marega, Sérgio Conceição quer uma nova opção, até porque o maliano jogará preferencialmente à direita e o mercado ainda pode ditar algumas alterações.