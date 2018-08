Herrera volta a ser associado ao Roma e em Itália já falam num objetivo

Héctor Herrera está ser apontado ao Roma pela imprensa italiana

Héctor Herrera voltou ao radar do Roma, segundo avança a imprensa italiana. De acordo com Gianluca Di Marzio, jornalista especializado no mercado de transferências, o emblema da capital italiano terá entrado em contacto com os responsáveis do FC Porto para negociar o passe do internacional mexicano.

Ainda segundo os relatos vindos de Itália, a ideia do Roma passava por levar o médio de 28 anos a custo zero - Herrera termina contrato com os dragões em junho de 2019 -, mas os "giallorossi" estarão agora a trabalhar no objetivo de resgatar o futebolista azteca no imediato.

Refira-se que, após o jogo de apresentação com o Newcastle, Herrera abordou a cobiça de outros clubes nos seus préstimos, mas salientou ter a cabeça no FC Porto.

"Perguntam-me muitas vezes isso e como tenho dito à SAD e ao mister, a minha cabeça está aqui e também tenho dito que quando chegar o dia de sair será porque o presidente já não me quer, ou porque o míster ou SAD decidiram vender-me. Será então a altura de pensar em alguma coisa, mas, por agora, estou aqui. Estou contente por regressar para junto dos meus companheiros, do corpo técnico, de voltar ao Dragão. Agora, é manter uma mentalidade forte e pensar no título", atirou Herrera.