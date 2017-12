Herrera: "Se quando tive aquele momento não quis sair, imaginem agora"

Herrera, médio do FC Porto, falou em exclusivo a O JOGO. Mercado de transferências foi um dos temas abordados pelo internacional mexicano.

Médio confessa-se apaixonado por Portugal e, por isso, deseja ficar vários anos no FC Porto. Só pondera sair se Pinto da Costa lhe disser, porque, em quatro anos por cá, ninguém lhe falou de interessados.

Mais do que o capitão, sente-se uma referência do FC Porto?

-Talvez, porque vou fazer cinco anos no clube. Mas não me sinto mais do que os outros por ser o capitão. No balneário sou mais um e é assim que gosto que os companheiros me vejam. Agora, para os miúdos que estão nas camadas jovens, não sou só eu que sou uma referência. É o Brahimi, o Aboubakar, o Marega, o Marcano, o Tiquinho... podia nomear todos, mas é normal que as figuras que fazem mais golos sejam mais admiradas pelos miúdos. De qualquer forma, tens de ser um exemplo dentro e fora do campo. Também tens de o ser como pessoa, como pai, como filho... Tudo é importante.

Até quando se vê no clube?

-Já o disse muitas vezes que sou feliz aqui, a minha família também e até pensamos viver no Porto quando terminar a carreira. Por isso, espero continuar muitos anos aqui. Quero ficar na história do FC Porto, ganhando títulos e ajudando o clube a ser tão grande como no dia de hoje.

Como lida com os rumores do mercado de transferências que o envolvem?

-Não ligo muito às críticas, ao que as pessoas falam ou ao mercado, porque sei que são rumores. Nunca ninguém veio ter comigo e disse: "Herrera, x equipa quer contratar-te ou levar-te." Nunca. Até que o presidente me diga: "Herrera, tens de ir embora..." [risos] Até que alguém me diga isso, continuo concentrado no FC Porto. Se na época passada, quando tive aquele momento [com o Benfica], não quis sair, imaginem agora que estou bem.