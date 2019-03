"Herrera? No ano passado também tinha assinado com o Real Madrid..."

Capitão do FC Porto foi colocado na órbita do Atlético de Madrid, mas o seu agente nega qualquer acordo.

Herrera ainda não decidiu onde vai dar continuidade à sua carreira e, nesta altura, a única certeza é que só no final da temporada é que vai resolver a situação.

A garantia foi dada a O JOGO por Gabriel Moraes, empresário do portista no dia em que o jornal As escreveu que o jogador está perto de assinar pelo Atlético de Madrid. A notícia não tem qualquer fundamento, assegurou. "No ano passado ele também tinha assinado com o Real Madrid por causa de Lopetegui. No mês passado tinha assinado com o Inter de Milão e a Roma. Depois tinha assinado com Tottenham, Arsenal e Galatasaray... Agora estão a falar do Atlético de Madrid. Já falámos várias vezes: não existe nada com ninguém e não vamos definir nada agora", frisou Gabriel Moraes.

Certo é que Herrera está em final de contrato com o FC Porto e desde janeiro que pode, legalmente, comprometer-se com outro clube e, por isso, Gabriel Moraes não se mostra surpreendido com estas notícias. A renovação com o FC Porto parece ser quase impossível, mas o empresário garante que a decisão do jogador só será tomada depois de terminar a temporada. "Ele vai dar o máximo até ao fim e só aí é que vamos decidir. Se ele sair, ele quer sair campeão nacional", frisou, procurando colocar um ponto final nas especulações em torno do Atlético de Madrid.

Quanto ao pedido de passaporte português, o empresário explicou o processo: "Tem um exame por mês em Lisboa e outro a cada três meses no Porto. Independente da situação, ele tem vontade de morar no Porto depois de terminar a carreira. Por isso é que está a tirar, mas ainda vai demorar vários meses."