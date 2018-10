Herrera interrompe série com 14 meses e há motivo para isso

Mexicano interrompeu série de 14 meses seguidos a titular. Gestão física motivou o descanso.

Herrera sentado no banco de suplentes a ver o início de uma partida do FC Porto é uma imagem rara. O mexicano foi preterido para a entrada de Soares no onze - Óliver ficou no meio-campo com Danilo - e experimentou uma sensação que há muito não acontecia: desde 27 de agosto de 2017 que o capitão do FC Porto não ia para o banco. Nos 52 jogos seguintes em que participou foi sempre opção inicial.

Refira-se, contudo, que desde esse jogo com o Braga, no início da época passada, que falhou alguns do FC Porto, por lesão ou castigo, mas nunca foi suplente. Herrera entrou aos 64" e continua a ser um dos jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição e esta ida para o banco prende-se precisamente com questões físicas e nada tem a ver com a não renovação de contrato.