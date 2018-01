Herrera era o sonho do líder do Monterrey

Duilio Davino admitiu não ter dinheiro, porque o FC Porto recusou proposta do Nápoles por El Zorro.

A presença de vários mexicanos no plantel do FC Porto faz o Monterrey olhar para ele com atenção e imaginar como seria se tivesse a possibilidade de contratar algum. O presidente do Rayados foi convidado a escolher qual deles gostaria de contratar e não hesitou na resposta. "Porque não Hector Herrera?", questionou, numa conferência em que fez várias revelações sobre as ações do clube no mercado. No entanto, o próprio Duilio Davino apressou-se a dizer que o cenário é irrealista. "Parece-me que há seis meses o FC Porto recusou uma boa quantia do Nápoles por ele e são números impossíveis. Além disso, os jogadores que estão na Europa querem continuar por lá. Não é muito fácil", admitiu.

Quem chegou a estar nos planos do Rayados, mas na última temporada, foi Layún. O problema, mais uma vez, foi o investimento que seria necessário fazer para convencer o FC Porto a abrir mão do "Expresso de Córdoba", que é visto como um elemento capaz de desempenhar várias funções. "Pensámos em Layún, mas não se pôde", informou também Davino. O lateral, recorde-se, tem um contrato válido com os dragões até 2020, enquanto o médio e capitão dos portista está "preso" até 2019.